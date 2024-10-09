Собянин сообщил о завершении благоустройства Кадашевской набережной
Благоустройство Кадашевской набережной в Москве завершено. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках работ были соединены Овчинниковская и Якиманская набережные, благодаря чему было создано ещё одно комфортное прогулочное пространство у Москвы-реки.
«Расширили тротуары, посадили деревья, сделали новые светильники, убрали провода. Так что можно действительно гулять и наслаждаться городом», — написал Собянин.
Градоначальник добавил, что за последние годы в столице были благоустроены или построены 50 набережных Москвы-реки.
Ранее Собянин заявил, что в 2025 году в Москве завершится обновление 50 школьных зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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