Собянин сообщил о завершении благоустройства Кадашевской набережной

По его словам, в рамках работ были соединены Овчинниковская и Якиманская набережные, благодаря чему было создано ещё одно комфортное прогулочное пространство у Москвы-реки.

«Расширили тротуары, посадили деревья, сделали новые светильники, убрали провода. Так что можно действительно гулять и наслаждаться городом», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что за последние годы в столице были благоустроены или построены 50 набережных Москвы-реки.

Ранее Собянин заявил, что в 2025 году в Москве завершится обновление 50 школьных зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

