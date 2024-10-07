Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО

В ТиНАО в 2025 году появятся два дошкольных детских учреждения, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году в районе Краснопахорский введен в эксплуатацию культурный центр, а в Филимонковском районе открылась школа. В Внукове, Филимонковском, Троицке, Щербинке строят образовательные комплексы и школы. В Ватутинках строительство школы на 1200 учеников практически завершено.

В Троицке детский сад уже достроен, а в Коммунарке специалисты приступили к строительству нового детского сада. ое строительство поликлиник, а в микрорайоне Солнечный Троицка в ближайшее время планируют приступить к возведению ледового центра.

