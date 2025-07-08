Собянин сообщил о скором завершении самого первого проекта КРТ в Москве
Благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ) в Москве возрождают пустующие и заброшенные городские площади - бывшие промзоны и неэффективно использовавшие участки земли. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, первый такой договор, предусматривающий реорганизацию 5,92 га в бывшей промзоне Октябрьское Поле, был заключён 8 июля 2020 года. На сегодняшний день этот проект почти завершён.
«Инвестор построил дома, школу и бизнес-центр. В этом году он возвёл жилой комплекс из трёх корпусов, а сейчас приводит в порядок территорию», - написал градоначальник.
Он добавил, что в настоящее время активные строительные работы идут ещё на шести площадках, а всего в Москве 336 проектов КРТ, которые находятся на разных стадиях проработки и реализации.
Ранее руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский заявил, что в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево по программе КРТ запланирована реорганизация двух участков общей площадью 5,08 га, сообщает RT.
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