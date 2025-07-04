Ефимов: Новый бизнес-центр построят в Даниловском районе Москвы в рамках КРТ

Бизнес-центр построят в Даниловском районе на юге российской столицы в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Проект запущен по инициативе правообладателя на землю, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город заключил с правообладателем договор о реорганизации участка площадью 1,18 гектара в Даниловском районе Южного административного округа. В настоящее время там находится устаревшее офисное здание. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий собственник планирует построить на его месте отвечающий современным требованиям бизнес-центр. Вложения в развитие площадки оцениваются в 14,93 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 680 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», – уточнил параметры проекта заммэра.



Данный участок расположен во Втором Кожуховском проезде на части бывшей промышленной зоны «ЗИЛ». Его отличает хорошая транспортная доступность – до станций Московского центрального кольца и метро «ЗИЛ» и «Технопарк» можно дойти за 7 – 11 минут. Кроме того, рядом находится народный парк «Кожухово».



Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, площадь нового бизнес-центра составит 55 тысяч квадратных метров. Помимо деловой составляющей там разместятся магазины, заведения общественного питания, другие объекты. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят, а также сформируют комфортную улично-дорожную сеть.



Программа КРТ, запущенная по распоряжению мэра Сергея Собянина, предусматривает создание многофункциональных городских кварталов с инфраструктурой на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На сегодня 302 проекта КРТ прорабатывают и реализуются на разных стадиях. Их общая площадь составляет почти 4200 гектаров.

