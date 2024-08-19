Собянин сообщил о скором открытии двух поликлиник в Зюзине после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел благоустройство спортивного кластера и зоны отдыха в районе Котловка, а также ход реконструкции двух поликлиник в Зюзино, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что новый спортивный кластер, занимающий 19 гектаров, близок к завершению и будет готов к концу августа. В его состав входят футбольное поле, баскетбольные площадки, воркаут-городок, полоса препятствий и детская площадка. Также планируется бесплатный прокат спортивного инвентаря и продление пешеходных маршрутов.

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Собянин рассказал, что в Москве завершена реконструкция 200 поликлиник, еще 140 находятся в работе, и в этом году будут завершены 100 объектов.

В обновленных поликлиниках будут установлены новейшие медицинские аппараты, созданы специализированные кабинеты и увеличено количество процедурных и вакцинных кабинетов. Работы по реконструкции поликлиник на ул. Азовская и в Зюзино завершатся осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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