Собянин сообщил о скором открытии двух поликлиник в Зюзине после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел благоустройство спортивного кластера и зоны отдыха в районе Котловка, а также ход реконструкции двух поликлиник в Зюзино, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что новый спортивный кластер, занимающий 19 гектаров, близок к завершению и будет готов к концу августа. В его состав входят футбольное поле, баскетбольные площадки, воркаут-городок, полоса препятствий и детская площадка. Также планируется бесплатный прокат спортивного инвентаря и продление пешеходных маршрутов.