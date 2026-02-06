Собянин сообщил о росте объема выпуска инновационных лекарственных средств

Москва наращивает объемы выпуска инновационных лекарственных средств, в прошлом году за 11 месяцев производство препаратов выросло на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Об этом рассказал в своем канале мэр города Сергей Собянин.

Столица занимает лидирующие позиции в России по объему фарминдустрии и по числу выводимых на рынок лекарств.

«Сегодня в отрасли особое внимание уделяется биофарме. Направление открывает новые возможности для терапии сложных заболеваний — от онкологических и аутоиммунных патологий до редких генетических нарушений», — написал Собянин.

Так, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» производит биопрепараты, которые применяют при орфанных и социально значимых заболеваниях. На площадке другого резидента выпускают лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе первый отечественный оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза. Еще одно московское предприятие-резидент ОЭЗ создает в том числе лекарства для терапии рака молочной железы, колоректального рака, неходжкинской лимфомы, ревматоидного артрита. Другой столичный завод в этом году представит свое первое лекарство на основе моноклональных антител — «Адалимумаб», биологический иммунодепрессант.

Для поддержки предприятий в Москве действует эффективный комплекс мер, он включает в том числе налоговые преференции и финансовые инструменты. Также компаниям доступна развитая индустриальная инфраструктура. В столице создан один из крупнейших фармацевтических кластеров России.

