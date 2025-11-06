Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Высокотехнологичная медицина для детей становится все более доступной в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Современные технологии используют во всех городских детских стационарах, медики применяют в том числе инновационные генно-инженерные и клеточные препараты и малоинвазивные хирургические вмешательства. За последний год необходимое высокотехнологичное лечение детей в городских больницах по профилю «педиатрия» выросло на 44 процента.

Город планомерно расширяет возможности детской медицины, внедряет в педиатрическую практику высокие технологии, строит медицинские комплексы будущего. Также в Москве ведется модернизация и обновление инфраструктуры. Так, были реконструированы приемные отделения детских стационаров, два новых детских корпуса открылись в составе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Для быстрой и точной диагностики, щадящих операций и лечения передовыми методами в Москве закупают новейшее оборудование. Также в столице внедряют цифровые сервисы и новые стандарты.

