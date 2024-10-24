Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы
На востоке столицы построят детский сад и спортивный комплекс, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, будет реорганизовано четыре участка нежилой застройки на востоке и юге города по программе комплексного развития территорий. В ЮАО недалеко от автовокзала «Красногвардейский» возведут общественно-деловые и другие объекты, в том числе гостиницу. Собянин отметил, что в результате будет создано около 660 новых рабочих мест.
Кроме того, в ВАО реорганизуют три участка. При этом в планах есть строительство жилья для целей программы реновации и других нужд Москвы, а также детсада и спорткомплекса с кафе, магазинами и ресторанами. Все территории благоустроят и озеленят, появится порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест, добавил мэр.
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