Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

По его словам, будет реорганизовано четыре участка нежилой застройки на востоке и юге города по программе комплексного развития территорий. В ЮАО недалеко от автовокзала «Красногвардейский» возведут общественно-деловые и другие объекты, в том числе гостиницу. Собянин отметил, что в результате будет создано около 660 новых рабочих мест.

Кроме того, в ВАО реорганизуют три участка. При этом в планах есть строительство жилья для целей программы реновации и других нужд Москвы, а также детсада и спорткомплекса с кафе, магазинами и ресторанами. Все территории благоустроят и озеленят, появится порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест, добавил мэр.

