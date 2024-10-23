Собянин: На месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Собянин уточнил, что на их месте построят современный квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ). Изменения затронут территорию вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3. Ее площадь составляет 23,99 гектара.

Помимо этого, по плану реконструируют 2,2 километра прилегающих дорог: туда входит обновление парковок, установка современных остановок и реорганизация маршрутов общественного транспорта. Также там построят школу, досуговые центры и детский сад.

Реализация проекта даст городу более трех тысяч новых рабочих мест и позволит создать комфортные условия для проживания около 3,4 тысячи человек.

