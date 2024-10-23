Собянин: На месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о проекте планировки территории части производственной зоны Соколиная Гора, сообщил он в своем Telegram-канале.

Сейчас большую часть территории там занимают склады и другие устаревшие объекты, некоторые из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.

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Собянин уточнил, что на их месте построят современный квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ). Изменения затронут территорию вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3. Ее площадь составляет 23,99 гектара.

Помимо этого, по плану реконструируют 2,2 километра прилегающих дорог: туда входит обновление парковок, установка современных остановок и реорганизация маршрутов общественного транспорта. Также там построят школу, досуговые центры и детский сад.

Реализация проекта даст городу более трех тысяч новых рабочих мест и позволит создать комфортные условия для проживания около 3,4 тысячи человек.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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