Собянин: На месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о проекте планировки территории части производственной зоны Соколиная Гора, сообщил он в своем Telegram-канале.
Сейчас большую часть территории там занимают склады и другие устаревшие объекты, некоторые из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.
Собянин уточнил, что на их месте построят современный квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ). Изменения затронут территорию вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3. Ее площадь составляет 23,99 гектара.
Помимо этого, по плану реконструируют 2,2 километра прилегающих дорог: туда входит обновление парковок, установка современных остановок и реорганизация маршрутов общественного транспорта. Также там построят школу, досуговые центры и детский сад.
Реализация проекта даст городу более трех тысяч новых рабочих мест и позволит создать комфортные условия для проживания около 3,4 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru