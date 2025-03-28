Собянин сообщил о планах развития системы творческого образования в Москве

В 2015 году появились поощрительные гранты Мэра Москвы для детей, обучающихся в школе искусств города. Так, за 10 лет их получили 892 лауреата. В конкурсе могут принять участие студенты школ и колледжей в возрасте от семи до 20 лет.

Для нескольких образовательных заведений подобрали новые здания. В прошлом году Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского получило собственное здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров.

Также с 2018 года в столице действует проект «Искусство — детям». За время его действия обновилось 80% школ искусств, которые были в неудовлетворительном состоянии. Также были закуплены новые музыкальные инструменты.

Каждый год более 50 тысяч учеников школ искусств принимают участие в более чем 15 тысячах различных мероприятий, в том числе концертах, фестивалях, конкурсах и мастер-классах. В прошлом году школьники завоевали более 17,5 тысячи всероссийских и региональных наград, а также около 10 тысяч – международного уровня.



