Собянин сообщил о планах развития системы творческого образования в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московская городская система специализированного творческого образования детей и молодежи, в которую входят дома творчества, школьные кружки и школы искусств, — крупнейшая в мире.
Так, в учреждениях, которые находятся в ведомстве Департамента культуры, обучается около 100 тысяч детей. Многие из них регулярно побеждают во всероссийских и международных творческих конкурсах, а после школы поступают в вузы и колледжи художественной направленности.
В 2015 году появились поощрительные гранты Мэра Москвы для детей, обучающихся в школе искусств города. Так, за 10 лет их получили 892 лауреата. В конкурсе могут принять участие студенты школ и колледжей в возрасте от семи до 20 лет.
Для нескольких образовательных заведений подобрали новые здания. В прошлом году Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского получило собственное здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров.
Также с 2018 года в столице действует проект «Искусство — детям». За время его действия обновилось 80% школ искусств, которые были в неудовлетворительном состоянии. Также были закуплены новые музыкальные инструменты.
Каждый год более 50 тысяч учеников школ искусств принимают участие в более чем 15 тысячах различных мероприятий, в том числе концертах, фестивалях, конкурсах и мастер-классах. В прошлом году школьники завоевали более 17,5 тысячи всероссийских и региональных наград, а также около 10 тысяч – международного уровня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru