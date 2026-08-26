Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Ватутинки»

Своё название станция получила благодаря расположенной поблизости деревне Ватутинки, она упоминалясь ещё в писцовых книгах XVII века. По одной из версий, наименование происходит от имени Ватута — возможно, в этих местах жил служилый человек или боярин с таким прозвищем. В настоящее время «Ватутинки» - это одноимённый посёлок, а также 1, 2, 3 и 4-й Ватутинские улицы, жилой комплекс «Новые Ватутинки».

Станция «Ватутинки» будет расположена недалеко от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского. Она улучшит транспортную доступность свыше 30 тысяч жителей и работников ТиНАО. Время пути до центра города для них сократится в полтора раза, а дорога до БКЛ составит 40 минут.

По прогнозам, на момент открытия новой станцией ежедневно будут пользоваться более 39 тысяч пассажиров. Они получат возможности для удобных мультимодальных поездок. Благодаря развитой маршрутной сети наземного общественного транспорта будет обеспечен удобный подвоз жителей и гостей Москвы к станции. В частности, рядом «Ватутинками» организуют движение 12 маршрутов наземного городского транспорта.

Отмечается, что большая часть земляных работ на стройплощадке уже завершена, строители приступают к сооружению непосредственно станционного комплекса. Параллельно продолжается проходка правого перегонного тоннеля на участке «Ватутинки» — «Кедровая». Планируется завершить работы в мае 2027 года. А в феврале тогоже года начнётся проходка левого тоннеля.

«Вся проходка тоннелей должна быть закончена в 2028 году. Все основные работы — в 2029-м, до 2030 года здесь уже должны поехать пассажиры», - написал градоначальник.

Как рассказал Собянин, станция «Ватутинки» войдёт в состав Южного участка Троицкой линии, которая пройдёт вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. Помимо неё будут открыты ещё пять станций.

На пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда №7032 будет станция «Сосенки», в районе пересечения улиц Летовской и Летовского Ополчения - станция «Ракитки» на пересечении улицы Центральной и шоссе Ракитки - станция «Десна», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы - станция «Кедровая», а вдоль Октябрьского проспекта между улицей Пушковых и улицей Профессора Летохова - станция «Троицк».

В настоящее время Троицкой линией ежедневно пользуются 100 тысяч пассажиров. Мэр указал, что после запуска всей ветки благодаря развитию ТиНАО этот показатель увеличится до 350 тысяч человек. Перевозить пассажиров будет самый современный и технологичный подвижной состав российского производства.

