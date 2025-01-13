Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики
Премии Москвы в области журналистики за 2024 год получили 27 представителей СМИ. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Награждение прошло в День российской печати в Белом зале столичной мэрии. Лауреатами стали сотрудники информагентств, телекомпаний и газет, писавшие материалы или снимавшие сюжеты о Москве.
По словам Собянина, в прошлом году московскими СМИ ежедневно выпускалось около 10 тысяч новостей.
«Город большой, и без вас, наверное, москвичи, не знали бы и толики того, что происходит в нашем городе», – сказал градоначальник.
Премии Москвы в области журналистики присуждаются с 2001 года. В 2017 году их размер был увеличен до млн рублей.
Ранее Собянин заявил, что в 2024 году в московских парках прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru