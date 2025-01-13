Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики

Награждение прошло в День российской печати в Белом зале столичной мэрии. Лауреатами стали сотрудники информагентств, телекомпаний и газет, писавшие материалы или снимавшие сюжеты о Москве.

По словам Собянина, в прошлом году московскими СМИ ежедневно выпускалось около 10 тысяч новостей.

«Город большой, и без вас, наверное, москвичи, не знали бы и толики того, что происходит в нашем городе», – сказал градоначальник.

Премии Москвы в области журналистики присуждаются с 2001 года. В 2017 году их размер был увеличен до млн рублей.

Ранее Собянин заявил, что в 2024 году в московских парках прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

