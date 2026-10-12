Собянин: Шелепихинская набережная открыта после реконструкции

По его словам, несколько лет назад это была плохо обустроенная, тупиковая дорога. Теперь же Шелепихинская набережная связала СИТИ с Карамышевской набережной, благодаря ему на карте Москвы появилось ещё одно красивейшее место для отдыха и прогулок у воды.

В рамках реконструкции участок был расширен до двух полос движения в каждом направлении. Также были установлены новые светофоры и остановки наземного городского транспорта, обустроены пешеходные переходы и парковочные места. Общая протяжённость построенных и реконструированных дорог превысила три км.

«С учётом ранее реализованных проектов организуем сквозной проезд по набережным Москвы-реки от ТТК до Живописного моста общей длиной порядка 7 км с выездами на проспекты Багратиона и Маршала Жукова, Шелепихинский мост и Северо-Западную хорду», - написал градоначальник.

Собянин отметил, что к новой станции «Звенигородская» Рублёво-Архангельской линии метро по обновлённой Шелепихинской набережной будут следовать два маршрута наземного транспорта — М31 и №374. Первый будет продлён от ММДЦ «Москва-Сити» до причала «Карамышевский», а №374 теперь пройдёт от 1-го Силикатного проезда до центра госуслуг района Хорошёво-Мнёвники. Кроме того, по оценкам экспертов, по Шелепихинской набережной будут ежедневно проезжать свыше 34 тысяч автомобилей.

Мэр также указал, что путь пешком от набережной до «Звенигородской» займёт всего 6–10 минут. Кроме того станет намного удобнее пользоваться причалом регулярного речного электротранспорта «Сердце Столицы».

Ещё одной важной частью проекта стало создание общественного пространства вдоль Москвы-реки от моста Академика Королёва до ТТК. Здесь были сделаны пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки.

Как сообщил мэр, всего за три года в районе Большого Сити были реконструированы семь участков набережных Москвы-реки, как справа, так и слева по её течению. Он рассказал, что ранее здесь были в основном депрессивные территории, часть из них являлась промзоной. Теперь же это «комфортные общественные пространства, доступные и для машин, и для отдыха, и для занятий спортом москвичей».

В ближайших планах — завершение реконструкции Причального проезда, связывающего Шелепихинскую набережную с одноимённым шоссе. Также идут работы с набережной в районе театра «Мастерская Петра Фоменко», где будет еще один участок московской набережной.

