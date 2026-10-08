Собянин рассказал о строительстве станции «Луганская» Бирюлевской линии метро

Он напомнил, что линия разбита на две очереди: первую, от «ЗИЛа» до Печатников, сдадут в 2028 году, вторую, до «Бирюлева Западного», — в 2029-м.



«График очень напряженный, расслабляться некогда. Мы вышли на строительство практически на всех станциях. После запуска второй очереди пойдем со строительством до Щербинки через Московскую область», — уточнил Собянин.



«Луганская» будет в районе Царицыно вдоль Кавказского бульвара, вблизи примыкания к Луганской улице и Пролетарскому проспекту. Открытие снизит нагрузку на «Кантемировскую» и транспортный узел «Царицыно». В станции организуют два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Кавказского бульвара, для маломобильных пассажиров установят восемь лифтов.



К 2030 году ею будут пользоваться 20 тыс. человек в сутки. Она улучшит транспортное обслуживание свыше 90 тыс. жителей Царицына и работающих в районе. Нагрузка на «Кантемировскую» снизится на 17%, на узел «Царицыно» — на 15%. Вблизи проходит 11 маршрутов наземного транспорта с потоком более 51 тыс. пассажиров в день, а путь от станции до остановок займет около минуты.



Сейчас на площадке заканчивают выносить коммуникации и обустраивают ограждающие конструкции. Готовность объекта — 3%. Операционный директор ПАО «ПИК СЗ» Иван Поландов сообщил, что подрядчики приступили к «стене в грунте» протяженностью 1,2 километра и толщиной один метр. Выполнили 50%, завершить планируют до конца октября. Затем перейдут к разработке котлована объемом около 400 тыс. кубометров.



Строительство линии улучшит обслуживание свыше миллиона жителей, включая новые кварталы по реновации и работающих в Даниловском, Нагатинском Затоне, Нагатино-Садовниках, Печатниках, Москворечье-Сабурове, Царицыне и обоих Бирюлеве. Новые станции в пешей доступности получат более 300 тыс. жителей Даниловского, Нагатинского Затона и Печатников.



Пассажиры смогут пересаживаться на БКЛ, МЦК, Троицкую и Замоскворецкую линии, а также на Павелецкое направление МЖД. Ежедневно пересадками будут пользоваться свыше 130 тыс. человек.



Проект включает десять станций: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево». Строительство идет на девяти из них. На «ЗИЛе» ведут отделку и инженерные системы, на «Острове мечты» и «Кленовом бульваре» — монолитные работы, на остальных — ограждающие конструкции и разработку грунта. На «Бирюлеве» начались подготовительные.



Станции создают с учетом комфорта всех пассажиров, включая маломобильных. Установят автоматы по продаже билетов, турникеты столичного производства с оплатой всеми способами, в том числе по биометрии, и современную навигацию. По линии будут курсировать только технологичные поезда российского производства, для их обслуживания построят электродепо «Бирюлевское».



Ожидается, что в 2030 году пассажиропоток линии превысит 165 тыс. человек в сутки. Время в пути до центра для жителей Бирюлева сократится с 65 до 45 минут. Свое метро получат жители Курьянова в Печатниках, для которых поездки в центр станут вдвое быстрее.

