Собянин: Север и юг Москвы получат сквозную транспортную магистраль
Финишный участок автомагистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» планируется ввести в 2026 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, участок дороги от ул. Поляны до Варшавского шоссе соединит две новые столичные магистрали: «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» и Московский скоростной диаметр.
«Таким образом две магистрали будут соединены в одну. Юг и север Москвы получат сквозную транспортную магистраль», - указал градоначальник.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» позволит снизить нагрузку на МКАД примерно на 16%, а Варшавское и Калужское шоссе разгрузятся на 12–13%.
Ранее Собянин заявил, что в Москве на пересечении МСД и Бакинской улицы построят новый тоннель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru