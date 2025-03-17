Собянин: Север и юг Москвы получат сквозную транспортную магистраль

По его словам, участок дороги от ул. Поляны до Варшавского шоссе соединит две новые столичные магистрали: «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» и Московский скоростной диаметр.

«Таким образом две магистрали будут соединены в одну. Юг и север Москвы получат сквозную транспортную магистраль», - указал градоначальник.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» позволит снизить нагрузку на МКАД примерно на 16%, а Варшавское и Калужское шоссе разгрузятся на 12–13%.

Ранее Собянин заявил, что в Москве на пересечении МСД и Бакинской улицы построят новый тоннель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».