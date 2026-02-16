Собянин: Сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

Он напомнил, что первые три спортивно-патриотических палаточных лагеря были открыты в 2025 году и стали очень популярными. В результате дети и их родители просили расширить сеть таких площадок.

«Поэтому уже этим летом добавим еще семь лагерей... Подать заявку родители ребят могут через платформу «Московская электронная школа», — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в лагерях школьники проходят тактическую подготовку, учатся оказывать первую помощь, принимают участие в спортивных турнирах. Также их ждут кинопоказы, концерты и масштабная полевая игра в финале смены.

Ранее Собянин заявил, что в Москве станет больше круглогодичных спортплощадок нового формата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».