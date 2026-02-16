Ефимов: На севере Москвы появится школа на 500 мест

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для возведения здания общего образования на Ленинградском шоссе были внесены изменения, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Ленинградском шоссе на земельном участке площадью 0,9 гектара появится школа на 500 мест. Здание общей площадью около 11 тысяч квадратных метров построит инвестор в рамках развития социальной инфраструктуры столицы», - рассказал он.

Ефимов отметил, что по проекту предусматривается создание комфортной образовательной среды для всестороннего развития школьников. Также вокруг озеленят и благоустроят территорию.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, пристальное внимание при проектировании образовательных объектов уделяется безопасности и современным требованиям. Так, в школе на Ленинградском шоссе учеников и учителей ждут просторные и светлые кабинеты. Также там оборудуют административно-бытовые помещения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по возведению социальных объектов в 2026 году.

