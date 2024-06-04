Собянин: Сервис «Библиотеки Москвы» позволяет забронировать из дома любую книгу
Большая работа по созданию и развитию автоматизированной библиотечной информационной системы была проведена в Москве за последние пять лет. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря цифровизации был создан электронный каталог изданий, появилась система с микрочипами для приёма и выдачи изданий, станции самообслуживания, а также единый читательский билет, который можно получить «как в пластике, так и электронно».
«Теперь легко контролировать любое передвижение книг, сократилось время на их выдачу и оформление возврата», — написал мэр.
Градоначальник добавил, что также был создан сервис «Библиотеки Москвы», который позволяет забронировать книги в любой из городских читален. Кроме того, горожане получили возможность перенести дату возврата онлайн и получить составленную нейросетью персональную подборку книг.
Ранее группа депутатов Госдумы внесла инициативу, регулирующую доступ к книгам иноагентов в библиотеках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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