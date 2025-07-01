Собянин: С улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

По его словам, будут сформированы связки между районами и удобные подъезды к станциям рельсового каркаса, а также расширены узкие места.

В частности, будет продлена улица Мосфильмовская, с которой станет возможен выезд на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Благодаря этому у почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское появятся дополнительные маршруты для поездок.

Собянин указал, что часть будущего участка пройдёт по двум новым мостам через реку Раменку, а всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция более семи км дорог.

«Завершить работы планируем этой осенью», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что новая транспортная развязка появится в Москве около станции метро «Корниловская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».