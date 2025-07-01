Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Готовность участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе в Москве составляет почти 40%. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, открытие движения по основному ходу планируется в этом году. В рамках проекта будет построено более шести километров дорог.

«В том числе участок МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево; Проектируемые проезды № 7190 — 7100Б и № 812; съезды на Проектируемый проезд № 7154, на улицу Сосенский Стан, с МКАД... Коммунарка... Остафьево на боковой проезд», — уточнил Собянин.

Как отметил мэр, путепровод над улицами Александры Монаховой и Бачуринской готов наполовину. В каждом направлении здесь обустроят по две полосы, также будет реконструирована Бачуринская улица.

Благодаря открытию нового участка жители ТиНАО смогут использовать альтернативный маршрут выезда на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе вне Калужского шоссе.

