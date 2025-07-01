Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе
Готовность участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе в Москве составляет почти 40%. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, открытие движения по основному ходу планируется в этом году. В рамках проекта будет построено более шести километров дорог.
«В том числе участок МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево; Проектируемые проезды № 7190 — 7100Б и № 812; съезды на Проектируемый проезд № 7154, на улицу Сосенский Стан, с МКАД... Коммунарка... Остафьево на боковой проезд», — уточнил Собянин.
Как отметил мэр, путепровод над улицами Александры Монаховой и Бачуринской готов наполовину. В каждом направлении здесь обустроят по две полосы, также будет реконструирована Бачуринская улица.
Благодаря открытию нового участка жители ТиНАО смогут использовать альтернативный маршрут выезда на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе вне Калужского шоссе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января
- В Ижевске предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ
- МВД объявило в розыск бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова
- Турция повысила стоимость транзита кораблей через Босфор и Дарданеллы
- ВСУ ударили по Донецку ракетами Storm Shadow
- Минпросвещения России проанализирует качество обучения детей с ОВЗ
- Трамп: Без субсидий Маску придется закрыть лавочку и вернуться в ЮАР
- На Украине объявили в розыск Никиту Михалкова
- На танкере у берегов Ливии произошел взрыв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru