Собянин: С сентября «МЭШ» будет помогать каждому четвертому школьнику России

Он рассказал, что работа над системой длилась 10 лет. В настоящее время это самый продвинутый из государственных систем сервис, у которого нет аналогов в мире.

Градоначальник отметил, что с 2022 года столичное правительство содействует внедрению сервисов «МЭШ» в регионах России. Платформой уже пользуются в Калужской, Московской и Тюменской областях, республиках Татарстан и Дагестан, а также в Ямало‑Ненецком автономном округе. С нового учебного года к проекту присоединятся республики Башкортостан и Карелия, Вологодская, Мурманская и Тверская области. В результате число пользователей «МЭШ» достигнет 4,7 миллиона школьников, а с учётом педагогов и родителей превысит 10,2 миллиона человек.

Собянин добавил, что «МЭШ» внедряется в субъектах России с учётом особенностей региональных систем образования. В частности, в Татарстане в неё включили материалы, обеспечивающие преподавание татарского языка и истории родного края.

Глава республики Рустам Минниханов поблагодарил Сергея Собянина за предоставление системы, а министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, в свою очередь, отметил, что «МЭШ» установлена во всех 1390 школах региона.

Положительно к внедрению системы отнеслись и учащиеся республики. Так, ученица девятого класса гимназии № 59 Валерия Фокина рассказала, что в приложении есть рейтинг успеваемости учеников. Он помогает ей соревноваться со своими одноклассниками в оценках, мотивирует учиться лучше и помогает понять, «какие предметы нужно подтянуть».

«Мы старались сделать так, чтобы эта система давала много возможных опций для того, чтобы проще было работать педагогам, чтобы они получали готовые тематические уроки, видеоматериалы, электронные лаборатории. И детям было интереснее заниматься и в школе, и дома, и с помощью видеоуроков. Ну и чтобы родители, конечно, могли видеть все, что происходит в школе, и как учится их ребенок», — отметил Собянин.

Мэр Москвы указал, что разработчики «МЭШ» стремятся к тому, чтобы сервис выстраивал персонифицированную траекторию образования для каждого ученика, позволяя выявлять его талант. По его словам, в настоящее время в систему по ряду направлений внедряется искусственный интеллект. Это математика, физика, английский язык и информатика, где платформа подстраивается под каждого школьника, проверяя задания, выявляя его ошибки и указывая на необходимость тех или иных дополнительных занятий.

