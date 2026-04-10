Сергей Собянин: Сервисами «МЭШ» пользуются более 5 млн раз в день

Развитие «МЭШ» — незаменимого помощника более 3 млн учителей, учащихся и родителей — продолжат в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Электронная библиотека "МЭШ" пополняется образовательными материалами и становится удобнее для пользователей. В частности, в сервисе появились персональные рекомендации в зависимости от расписания уроков», - написал градоначальник в своем канале в Мах.

Собянин напомнил, что в прошлом году был расширен функционал ИИ-сервиса «Цифровой учитель» по математике, английскому языку, физике и информатике для учеников 5–9 классов. Кроме того, были запущены ИИ-репетитор «Яндекс» для подготовки к ЕГЭ по математике и информатике, система геймификации в электронном дневнике, возможность оплаты кружков и секций через приложение «Дневник МЭШ», согласование с родителями выездных мероприятий детей, чат-бот на основе искусственного интеллекта для подготовки педагогов к урокам. Также в сервисе «Портфолио учащегося» появилась информация о профессиональных пробах и экскурсиях к работодателям для девятиклассников.

Теперь платформа «МЭШ» полноценно работает в колледжах Москвы. В городе к ее сервисам ежедневно обращаются свыше 5 млн раз. При этом в регионах «МЭШ» становится основой для создания образовательных платформ: уже более 4,4 тысячи школ в шести субъектов РФ используют ее подсистемы и сервисы.

