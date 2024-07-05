Собянин: С начала года под заселение по реновации передали 30 новостроек
В столице за шесть месяцев под заселение по программе реновации было передано 30 новостроек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всего за полгода в Москве построили более четырех млн квадратных метров недвижимости, из которых 1,7 млн квадратных метров – жилые дома по реновации. При этом большая часть зданий была возведена за счет инвесторов. В новые 30 новостроек заселятся около 15 тысяч москвичей, отметил мэр.
Сейчас в эксплуатацию введено уже 10 жилых объектов, а в проекте и на стадии застройки находятся еще 475 домов.
Помимо этого, Собянин рассказал, что с начала 2024 года уже построили 19 образовательных объектов, пять зданий здравоохранения и шесть объектов культуры. Также почти закрыт план по открытию спортивных сооружений – сейчас построено и введено в эксплуатацию уже девять зданий.
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