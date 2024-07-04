Собянин: На северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Обновление ждет и два берега Сходненского канала: правый берег от Восточного моста до стадиона «Тушино» и левый берег от Западного моста до канала имени Москвы в Покровском-Стрешневе. В ходе работ здесь установят прогулочные дорожки, новую детскую площадку, тренажерную зону, обновят площадку для выгула собак, установят лавочки и приведут в порядок более 55 тысяч квадратных метров газона.

Будет благоустроен 11-й микрорайон Куркино. Здесь высадят кустарники и цветы.

В районе Строгино обновят каток под открытым небом на улице Твардовского, а в Митино благоустроят бульварную зону между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, а также территорию между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком.

Также планируется реконструкция мемориала в честь подвига воинов-зенитчиков «Кремлевская стена» на Пятницком шоссе. Здесь заменят гранитные плиты на братской могиле и обновят часовню.

