Собянин: На северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

На северо-западе Москвы планируется благоустроить сразу семь знаковых объектов района, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно проекту, будет приведена в порядок территория жилого микрорайона возле станции метро «Щукинская», а также центр микрорайона - сквер «Юность». Там создадут 18 комфортных зон для семейного отдыха и спорта.

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Обновление ждет и два берега Сходненского канала: правый берег от Восточного моста до стадиона «Тушино» и левый берег от Западного моста до канала имени Москвы в Покровском-Стрешневе. В ходе работ здесь установят прогулочные дорожки, новую детскую площадку, тренажерную зону, обновят площадку для выгула собак, установят лавочки и приведут в порядок более 55 тысяч квадратных метров газона.

Будет благоустроен 11-й микрорайон Куркино. Здесь высадят кустарники и цветы.

В районе Строгино обновят каток под открытым небом на улице Твардовского, а в Митино благоустроят бульварную зону между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, а также территорию между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком.

Также планируется реконструкция мемориала в честь подвига воинов-зенитчиков «Кремлевская стена» на Пятницком шоссе. Здесь заменят гранитные плиты на братской могиле и обновят часовню.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина
ТЕГИ:БлагоустройствоМоскваСобянин

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