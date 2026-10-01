Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск

По его словам, Москва-Сити — это крупнейший вокзал и крупнейший транспортный узел России. Здесь сходятся три линии метрополитена, два железнодорожных пути Московских центральных диаметров (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК), к которым добавилась остановка поездов «Москва — Минск», за счёт чего городской вокзал превратился ещё и в международный.

Градоначальник отметил, что между столицами России и Белоруссии курсируют скоростные «Ласточки», перевозящие 800 тысяч пассажиров в год. В сутки ходит шесть пар таких поездов. Время в пути между Москвой и Минском сопоставима по времени с перелётом на самолёте.

«Путешествие по воздуху занимает около шести-семи часов, тогда как поезд доставляет пассажиров в среднем за семь с половиной часов без неизбежных при перелете очередей на регистрацию, ожидания багажа и необходимости добираться до аэропортов», - указал Собянин.

Мэр указал, что, по сравнению с отправлением от Белорусского вокзала и прибытием туда, пассажиры будут экономить до 30 минут. Приезжающие из Минска и Смоленска, смогут сразу попасть в крупнейший деловой район российской столицы, не теряя время на дорогу.

Если же конечной точкой поездки является не Москва-Сити, то пассажиры смогут сделать пересадку на шесть линий рельсового каркаса — это первый и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-4), Московское центральное кольцо (МЦК), Филевская, Солнцевская и Рублево-Архангельская линии метро. В будущем, благодаря вводу финального участка Рублево-Архангельской линии, из делового центра «Москва-Сити» можно будет напрямую доехать до нового делового кластера на западе столицы - «СберСити».

Присутствовавший на окрытии генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, в свою очередь, отметил, что кроме скоростного поезда Москва — Минск на новый вокзал будут также прибывать скоростные поезда Москва — Смоленск. По его словам, в прошлом году из Белорусии были перевезены более трех миллионов человек, 786 тысяч воспользовались услугами «Ласточки». Белозеров добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года уже перевезено 600 тысяч человек - прирост более 10%.

Отмечается, что комфортные поезда «Ласточка», обслуживающие маршруты Москва — Минск и Москва — Смоленск, оснащены кондиционером, медиаэкранами и туалетными комнатами. Каждый из них вмещает до 719 человек.

