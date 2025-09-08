Собянин: Роботическая хирургия существенно расширяет возможности хирургов
Роботическая хирургия стала новым стандартом лечения пациентов с онкологией, за первые семь месяцев года в Москве провели свыше двух тысяч таких вмешательств и достигли прошлогоднего показателя. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«Роботизированные операции существенно расширяют возможности хирургов. За счет ювелирной точности и минимальной травматичности они могут выполнять вмешательства, которые еще недавно считались крайне сложными», — подчеркнул градоначальник.
После таких манипуляций пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. В Москве изменили саму философию онкопомощи, делая ее более безопасной, технологичной и ориентированной на человека.
Пациенты могут получить необходимую помощь по инновационным мировым методикам в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», городской онкологической больнице № 62, онкоцентре № 1 городской клинической больницы им. С.С. Юдина, многопрофильном научно-клиническом центре им. С.П. Боткина, Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.
