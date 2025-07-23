Собянин: Резиденты технопарков направили в зону СВО более 60 тонн гумпомощи

Более 60 тонн гуманитарной медпомощи было направлено в зону специальной военной операции (СВО) шестью резидентами московских технопарков. Об этом в своём telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он рассказал, что три производителя из технопарка «Строгино» выпускают индивидуальные ампульницы для безопасной фасовки и перевозки медикаментов, антисептические эластичные бинты, пояса, наколенники и налокотники, а также пластыри, хирургические повязки и прочее.

Кроме того, фармкомпания из технопарка «Мосгормаш» производит препараты для сгущения крови и снижения кровотечение, а резидент «Мосмедпарка» выпускает вакуумные аппараты для лечения ран с использованием отрицательного давления.

«Они улучшают кровообращение в тканях, способствуют заживлению, защищают от инфекций», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что ещё один резидент «Мосмедпарка» разрабатывает гемостатические бинты, порошок и гель на основе хитозана, которые способны быстро остановить любое внешнее кровотечение.

Ранее в московском правительстве заявили, что некоммерческие организации совместно с неравнодушными москвичами и волонтерами пишут письма поддержки для военнослужащих в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСпецоперацияМоскваСергей Собянин

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