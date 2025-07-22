Автосервис на востоке Москвы собрал для бойцов СВО 15 тонн продовольствия
Новый рекорд гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО) поставил автосервис в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В частности, компания собрала для бойцов 15 тонн продовольствия, два мотоцикла, четыре комплекта колёс для автомобилей УАЗ, медицинские аптечки и 30 тактических шлемов.
«Вся помощь адресная – с бойцами СВО автосервис находится в постоянном прямом контакте, поэтому знают, что в данный момент необходимо на передовой», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все гуманитарные грузы сотрудники компании лично отвозят на передовую.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru