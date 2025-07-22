Автосервис на востоке Москвы собрал для бойцов СВО 15 тонн продовольствия

В частности, компания собрала для бойцов 15 тонн продовольствия, два мотоцикла, четыре комплекта колёс для автомобилей УАЗ, медицинские аптечки и 30 тактических шлемов.

«Вся помощь адресная – с бойцами СВО автосервис находится в постоянном прямом контакте, поэтому знают, что в данный момент необходимо на передовой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все гуманитарные грузы сотрудники компании лично отвозят на передовую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

