Собянин: Резиденты кластера «Ломоносов» за год получили 105 патентов

Флагманский кластер «Ломоносов», который Москва построила за два года, уже принял 75 резидентов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что эти резиденты работают в сфере промышленных и биотехнологий, беспилотных систем, экологии, медицины и IT.

Мэр отметил, что практически все разработки в кластере «Ломоносов» востребованы и находят своих потенциальных клиентов.

«В прошлом году резиденты флагмана получили 105 патентов и общую выручку 15 млрд рублей», - заключил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин заявил, чьто наград национальной премии «Умный город» были удостоены 20 столичных проектов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ТехнологииМоскваСергей Собянин

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