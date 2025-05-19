Собянин: Резиденты кластера «Ломоносов» за год получили 105 патентов

Он уточнил, что эти резиденты работают в сфере промышленных и биотехнологий, беспилотных систем, экологии, медицины и IT.

Мэр отметил, что практически все разработки в кластере «Ломоносов» востребованы и находят своих потенциальных клиентов.

«В прошлом году резиденты флагмана получили 105 патентов и общую выручку 15 млрд рублей», - заключил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин заявил, чьто наград национальной премии «Умный город» были удостоены 20 столичных проектов, сообщает RT.

