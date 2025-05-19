Собянин: Резиденты кластера «Ломоносов» за год получили 105 патентов
Флагманский кластер «Ломоносов», который Москва построила за два года, уже принял 75 резидентов. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что эти резиденты работают в сфере промышленных и биотехнологий, беспилотных систем, экологии, медицины и IT.
Мэр отметил, что практически все разработки в кластере «Ломоносов» востребованы и находят своих потенциальных клиентов.
«В прошлом году резиденты флагмана получили 105 патентов и общую выручку 15 млрд рублей», - заключил градоначальник.
Ранее Сергей Собянин заявил, чьто наград национальной премии «Умный город» были удостоены 20 столичных проектов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru