Собянин: Более 30 тысяч НКО зарегистрировано в Москве
В столице были зарегистрированы более 30 тысяч некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Около 10 тысяч НКО ориентированы на помощь москвичам в трудных ситуациях. Волонтеры оказывают ее людям с инвалидностью, детям-сиротам, участникам специальной военной операции и всем, кому она потребуется. Градоначальник подчеркнул, что Москва активно поддерживает эти инициативы.
«С 2002 года мы проводим конкурс грантов для социально ориентированных НКО. В нем участвуют проекты в 12 номинациях: от молодежных и семейных до патриотических и благотворительных. За все время реализовано больше 3600 добрых инициатив для 10,5 миллиона человек», — отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что жители города могут поддержать любые благотворительные начинания с помощью портала mos.ru. Эта опция присутствует в отдельном разделе сайта. К платформе подключены более 100 организаций, которые уже получили 214 млн рублей от москвичей.
Столица также предоставляет помещения для коворкинга для нужд НКО. Проект существует с 2016 года и не имеет аналогов в других регионах страны. Он позволяет волонтерам использовать мультимедийную технику и проводить мероприятия в зданиях города. Такие центры предоставляют организационную поддержку, а также предлагают обучающие курсы и практики.
В 2024 году столица запустила новый проект «Люди решают». Этот семинар помогает сотрудникам и руководителям НКО повысить собственную эффективность и улучшить качество услуг, которые они предоставляют.
Старания Москвы высоко оценили и эксперты. Город уже 5 лет подряд занимает первое место в рейтинге субъектов РФ по качеству и уровню развития некоммерческого сектора «Регион-НКО».
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