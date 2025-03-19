Собянин: Реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году

В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции и созданию целого ряда культурных объектов, одним из которых является кинотеатра «Ударник» на острове Балчуг. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, «Ударник» – это не только памятник архитектуры. Это кинотеатр, где появилось «первое звуковое кино в России». Именно здесь состоялись премьеры таких кинокартин, как «Чапаев», «Тихий Дон», «Весёлые ребята».

«Реставрация и воссоздание жизни на «Ударнике» – это особая тема... Надеюсь, что всё получится, и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери», – подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что отреставрированный «Ударник» сохранит свой исторический облик и функциональное назначение. Москвичи и гости столицы найдут здесь несколько кинозалов, а также книжный магазин и кафе.

Ранее Собянин заявил об утверждении плана работ по реставрации памятников и объектов культурного наследия столицы на 2025 год, в котороый вошли свыше 100 памятников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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