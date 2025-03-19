Собянин: Реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году

По его словам, «Ударник» – это не только памятник архитектуры. Это кинотеатр, где появилось «первое звуковое кино в России». Именно здесь состоялись премьеры таких кинокартин, как «Чапаев», «Тихий Дон», «Весёлые ребята».

«Реставрация и воссоздание жизни на «Ударнике» – это особая тема... Надеюсь, что всё получится, и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери», – подчеркнул градоначальник.

Отмечается, что отреставрированный «Ударник» сохранит свой исторический облик и функциональное назначение. Москвичи и гости столицы найдут здесь несколько кинозалов, а также книжный магазин и кафе.

Ранее Собянин заявил об утверждении плана работ по реставрации памятников и объектов культурного наследия столицы на 2025 год, в котороый вошли свыше 100 памятников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

