Сергей Собянин назвал знаковые объекты, отреставрированные в 2024 году

Помимо прочего, в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год» специалисты обновили проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых и доходный дом в Кропоткинском переулке.

Также мэр уточнил, что специалисты полностью завершили работу на пяти религиозных объектах, из которых храм святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганьково на Трех Горах.

