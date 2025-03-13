Сергей Собянин назвал знаковые объекты, отреставрированные в 2024 году

За 2024 год в Москве были отреставрированы 157 памятников архитектуры, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, в их числе дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых на улице Каретный Ряд.

Собянин заявил о снижении доли аварийных памятников архитектуры с 39% до 3,1%

Помимо прочего, в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год» специалисты обновили проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых и доходный дом в Кропоткинском переулке.

Также мэр уточнил, что специалисты полностью завершили работу на пяти религиозных объектах, из которых храм святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганьково на Трех Горах.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МоскваРеставрация

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