Сергей Собянин назвал знаковые объекты, отреставрированные в 2024 году
За 2024 год в Москве были отреставрированы 157 памятников архитектуры, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, в их числе дом, в котором с февраля по май 1831 года жил Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых на улице Каретный Ряд.
Помимо прочего, в рамках программы «Один рубль за квадратный метр в год» специалисты обновили проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода, конюшни ансамбля городской усадьбы семьи Тарасовых и доходный дом в Кропоткинском переулке.
Также мэр уточнил, что специалисты полностью завершили работу на пяти религиозных объектах, из которых храм святителя Николая Чудотворца в Новом Ваганьково на Трех Горах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru