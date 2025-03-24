Собянин: Реконструкция трех корпусов МКНЦ им. Логинова завершится в 2026 году

По его словам, в медцентре уже был запущен новый корпус, который оснащён самым современным оборудованием и медицинскими технологиями. Благодаря этому увеличилось количество операций, выросли качественные и количественные показатели МКНЦ.

«Следующим этапом пришла очередь по реконструкции действующих корпусов. Они тоже достаточно большие, но уже морально и физически устарели», - отметил градоначальник.

Директор МКНЦ Игорь Хатьков добавил, что в результате получится единый комплекс самого высокого уровня.

Ранее Собянин заявил, что реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».