Собянин: Реконструкция трех корпусов МКНЦ им. Логинова завершится в 2026 году
Комплексная реконструкция трёх корпусов Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова на шоссе Энтузиастов завершится «в течение полутора лет». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в медцентре уже был запущен новый корпус, который оснащён самым современным оборудованием и медицинскими технологиями. Благодаря этому увеличилось количество операций, выросли качественные и количественные показатели МКНЦ.
«Следующим этапом пришла очередь по реконструкции действующих корпусов. Они тоже достаточно большие, но уже морально и физически устарели», - отметил градоначальник.
Директор МКНЦ Игорь Хатьков добавил, что в результате получится единый комплекс самого высокого уровня.
Ранее Собянин заявил, что реставрация кинотеатра «Ударник» завершится в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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