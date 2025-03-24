Собянин: На северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений
Столичный мэр Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что в СЗАО появятся новых 15 образовательных учреждений.
По его словам, пять из них строятся в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, в частности, новый корпус Курчатовской школы. Кроме специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь появятся академические и инженерные лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук, а амфитеатр станет особенностью здания.
Кроме того, два учебных корпуса появятся на улицах Юровской и Соколово-Мещерской (район Куркино), новый детсад на 235 мест построят поблизости от села Рождествено (район Митино), в Щукино возведут учебный комплекс, а также новая школа откроет свои двери на улице Шеногина (район Хорошево-Мневники).
Собянин добавил, что в округе строятся ЖК по программе реновации. Уже введены в эксплуатацию 19 новых домов, 18 из них передали под заселение, еще 36 комплексов находятся на стадии проектирования и строительства. Всего ключи от новых квартирах получат 86 800 жителей округа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru