Собянин: На северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений

Столичный мэр Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что в СЗАО появятся новых 15 образовательных учреждений.

По его словам, пять из них строятся в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, в частности, новый корпус Курчатовской школы. Кроме специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь появятся академические и инженерные лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук, а амфитеатр станет особенностью здания.

Кроме того, два учебных корпуса появятся на улицах Юровской и Соколово-Мещерской (район Куркино), новый детсад на 235 мест построят поблизости от села Рождествено (район Митино), в Щукино возведут учебный комплекс, а также новая школа откроет свои двери на улице Шеногина (район Хорошево-Мневники).

Собянин добавил, что в округе строятся ЖК по программе реновации. Уже введены в эксплуатацию 19 новых домов, 18 из них передали под заселение, еще 36 комплексов находятся на стадии проектирования и строительства. Всего ключи от новых квартирах получат 86 800 жителей округа.

