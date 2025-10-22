Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
В Москве полным ходом идёт комплексная реставрация Центрального московского ипподрома на Беговой улице. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что по окончании работ главному корпусу ипподрома вернут исторический облик, вместимость основной зрительской трибуныбудет увеличена почти в два раза, музей истории ипподрома и коневодства России расширится в шесть раз, возобновит работу исторический ресторан.
По словам градоначальника, важнейшей частью проекта является создание современного Конного двора, где разместятся конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс с конюшнями и трибунами, гостевая конюшня, ветеринарный блок и хостел для участников соревнований.
Собянин отметил, что запланированы реставрация пилонов ворот с конными скульптурами на въезде с Ленинградского проспекта, благоустройство сквера перед главным корпусом.
«Уверен, после завершения работ Московский ипподром станет ещё одним замечательным общественным пространством», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что решение возродить Центральный ипподром страны в Москве было принято президентом РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Плату за сообщения о пьяных водителях в Бурятии назвали незаконной
- «Тайников нет»: Группа «Кино» о новом альбоме и концерте в «Лужниках»
- Россия провела тренировку стратегических ядерных сил
- Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
- «Испугались конкуренции»: Почему наших сноубордистов не пустили на Олимпиаду
- ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской области и Запорожье
- Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ
- Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж
- С матом — в подвал: В Госдуме назвали бредом миллионные штрафы за брань на концертах
- Путин назначил Жесткого послом РФ в Лаосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru