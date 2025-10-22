Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Он указал, что по окончании работ главному корпусу ипподрома вернут исторический облик, вместимость основной зрительской трибуныбудет увеличена почти в два раза, музей истории ипподрома и коневодства России расширится в шесть раз, возобновит работу исторический ресторан.

По словам градоначальника, важнейшей частью проекта является создание современного Конного двора, где разместятся конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс с конюшнями и трибунами, гостевая конюшня, ветеринарный блок и хостел для участников соревнований.

Собянин отметил, что запланированы реставрация пилонов ворот с конными скульптурами на въезде с Ленинградского проспекта, благоустройство сквера перед главным корпусом.

«Уверен, после завершения работ Московский ипподром станет ещё одним замечательным общественным пространством», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что решение возродить Центральный ипподром страны в Москве было принято президентом РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

