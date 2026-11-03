Ефимов: В Москве с 2024 года разработаны 15 ИИ-сервисов для градостроительства

В Москве с 2024 года разработаны 15 ИИ-сервисов для градостроительства, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности для работы с градостроительными проектами. Он помогает быстрее обрабатывать большие объемы информации, находить несоответствия и оценивать разные варианты решений. При этом технологии не заменяют профессиональную экспертизу: они берут на себя рутинные операции, чтобы специалисты могли сосредоточиться на анализе и принятии решений», - приводит его слова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Так, ИИ-сервисы помогают сократить сроки подготовки и снизить риски ошибок на разных этапах. Специалистам теперь проще планировать, проверять необходимую документацию, а также давать оценку о готовности объекта.

В этом году на профильной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» было представлено несколько новых ИИ-сервисов. Среди них «Проверка типовых объемно-планировочных показателей», «Автоматическое выделение объектов недвижимости на планах», «Формирование и проверка смет», «Помощник проектировщика» и многие другие. Уже работают также «Сервис автоматического анализа и проверки градостроительной документации», «Цифровой нормоконтроль», «Мониторинг хода строительства» и другие сервисы-помощники.

А «Единая ИИ-платформа для специалистов градостроительной сферы» соберет все инструменты для работы с данными и документами, чтобы специалист мог делегировать рутинную работу на 80-90%. Центр ИИ в градостроительстве начал свою работу в 2024 году, в нем разрабатывают инновационные решения для всей отрасли.



Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжит развитие цифровой экосистемы.

