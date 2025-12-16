Собянин рассказал о возрождении усадьбы Кузьминки

Возрождение усадьбы Кузьминки — популярного места прогулок у москвичей и туристов, яркой площадки городских фестивалей - продолжается в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, почти все из порядка 40 построек усадьбы - памятники архитектуры.

«В 2024 году мы начали масштабные реставрационные работы, которые вернут Кузьминкам былую красоту», — указал мэр.

Более половины объектов находятся на реставрации, в их числе восточный, западный флигели главного дома и здание прачечного корпуса.

В течение года в усадьбе привели в порядок мыльную (ванный домик), кузницу, два грота, Арочный мост с историческими фонарями и грифонами. Завершилась реставрация Львиной, или Круглой, пристани на берегу Верхнего Кузьминского пруда. Она была построена в 1811 году на месте существовавшей с XVIII века пристани, перестроена в 1830-х годах, предположительно, по проекту Доменико Жилярди. Со временем объект пришел в упадок и в 2000-х был почти полностью утрачен, сохранились отдельные фрагменты пристани. Специалисты во время реставрации восстановили ее практически с нуля, сохранив все, что можно, от исторической кладки.

Так, каменную поверхность очистили от краски и растительности, восстановили кладку методом вставок, расчистили, перебрали плиты площадок из песчаника, воссоздали утраченные плиты, провели реставрацию металлического ограждения и чугунных плит смотровой площадки.

Скульптуры чугунных львов с пристани отреставрировали в мастерских. С них удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии, устранили трещины и дефекты металла, восстановили утраченные и деформированные фрагменты. Четыре чугунных египетских льва уже вернулись на свое историческое место.

В следующем году ожидается завершение работ по реставрации западного и восточного флигелей, флигеля № 6 (деревянного), прачечного корпуса, служительского флигеля. Реставрацию усадебного комплекса Кузьминок полностью закончат в 2027 году.

