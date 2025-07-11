Собянин рассказал о цифровых решениях, которые используют на стройках Москвы

Более 10 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, сотни объектов необходимой инфраструктуры строятся ежегодно в Москве, обеспечить объемы помогают современные цифровые технологии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, «цифра» на этапах от принятия решений до ввода в эксплуатацию помогает снижать затраты, ускорять и контролировать ход работ, избежать ошибок, решает многие другие задачи.

«В 2024 году мы создали Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Он расположен в знаменитом «Доме на Брестской» (ул. 2-я Брестская, д. 6), где еще в 1986 году был размещен первый деревянный макет российской столицы... Сегодня Центр искусственного интеллекта занимается исследованием потребностей участников строительного процесса и жителей города», - подчеркнул мэр.

Кроме того, структура разрабатывает, тестирует и внедряет передовые решения, в том числе ИИ-модели для различных задач градостроительства.

Как отметил Собянин, в Москве используют автоматизированное создание оптимальных планировочных решений для многоквартирных домов «Квартирография». В этом сервисе учитываются параметры земельного участка, нормативные ограничения, максимальная этажность, число и вариативность планировок, площадь, показатели инсоляции квартир, другие параметры. Инструмент позволяет повысить на 45% эффективность использования наземной части здания, на 35% – эргономичность планировки.

Кроме того, для быстрой проверки проектной и рабочей документации на соответствие нормативам применяют «Цифровой нормоконтроль». Сервис сокращает вдвое среднее время проверки и исправления ошибок по сравнению с традиционными методами и повышает точность на 80%.

