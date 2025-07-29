Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Он рассказал, что система была создана врачами ГКБ имени И.В. Давыдовского в рамках грантовой программы - совместно с московской инновационной компанией и при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

По словам мэра, система, использующая КТ- и МРТ-снимки, помогает быстро и точно принимать решение о необходимости и эффективности операции при ишемическом инсульте. А ИИ страхует в сложных ситуациях - он предупреждает о потенциальных рисках, сокращая тем самым вероятность диагностических ошибок.

«Финальное решение по каждому случаю всегда принимает врач», - написал градоначальник, добавив, что после клинического подтверждения эффективности технология может быть масштабирована на всю инсультную сеть столицы.

Ранее главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев заявил, что московским врачам стал доступен новый сервис на базе ИИ, помогающий выявлять переломы костей плечевого сустава, сообщает RT.