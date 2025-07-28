Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Москва в течение пяти лет помогает компаниям тестировать и внедрять разработки в реальных условиях города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник указал, что программа пилотного тестирования Московского инновационного кластера стала главным инструментом поддержки инноваций.

«За первое полугодие 2025-го подано свыше 600 заявок — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год», — подчеркнул Собянин.

Столица находит заказчиков для компаний и выдает авторам самых эффективных проектов гранты в размере до 4 млн рублей.

Так, в области строительства в городе была внедрена платформа для автоматизированного мониторинга стройплощадок. Разработка позволяет быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты и дома и повышает их качество. В сфере транспорта создали двухуровневые парковки для велосипедов с запатентованным подъемным механизмом. Для столичного образования разработали платформу для развития цифровых компетенций и навыков работы с искусственным интеллектом. Ее уже протестировали в школе № 1306.

Кроме того, в области экологии в Москве внедрили платформу автоматизации работы с отходами, чтобы снизить нагрузку на службы в части вывоза и доставки вторсырья в пункты приема. В свою очередь, платформа «Карьера 2.0» была создана, чтобы упростить поиск первой работы и начало карьеры студентам.

Собянин указал, что с начала реализации программы компании-участники увеличили выручку в среднем в полтора раза. Благодаря успешным внедрениям инновационных продуктов и сервисов организации заработали свыше 155 млрд рублей.

