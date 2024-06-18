Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому московскому стандарту

По его словам, 44 здания столичных поликлиник были построены за счет города. В 2024 году уже открылись три новые городские поликлиники по московскому стандарту.



Градоначальник отметил, что до конца 2027 года в Москве планируют возвести еще 21 поликлинику, пять из которых построят за счет инвесторов.



В столичных поликлиниках работает проект «Искренний сервис», благодаря которому москвичи чувствуют внимательное и отзывчивое отношение со стороны персонала.

