Монолит поликлиники построили наполовину в московском районе Некрасовка
В столичном районе Некрасовка продолжается строительство новой детско-взрослой поликлиники, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Уже завершено устройство подземной части здания, сейчас идет возведение верхних этажей. Монолитные работы выполнены наполовину», – пояснил он.
В учреждении намерены открыть детское и взрослое отделение. Для каждого из них будет предусмотрен отдельный вход. Самые востребованные врачебные кабинеты разместят на первом этаже.
Поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту. Ее оснастят аппаратами УЗИ, комплексами рентгеновской диагностики и специальным офтальмологическим оборудованием, что позволит жителям района проходить необходимые обследования. Медицинское учреждение сможет принимать до 750 пациентов за смену.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что важно возводить объекты здравоохранения в районах, в которых активно ведется строительство по программе реновации, а также там, где поликлиники не подлежат реконструкции. По его словам, социальная инфраструктура в Юго-Восточном административном округе столицы становится все более доступной и комфортной.
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