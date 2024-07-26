Собянин рассказал о строительстве новых электродепо для метрополитена
В Москве работает 22 электродепо, которые отвечают за бесперебойную работу метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Составы проходят обслуживание, ремонт и диагностику в масштабных инфраструктурных комплексах. Так, с 2011 года было реконструировано пять электродепо и построено еще семь. Среди них: «Митино», «Братеево», «Нижегородское», «Лихоборы», «Аминьевское», «Руднево» и «Солнцево», рассказал мэр.
Собянин отметил, что до конца 2025 года планируется завершить строительство депо «Столбово» и «Южное», а до 2030 года будет построено «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».
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