Эксперты: при строительстве метро Москва применяет новейшие технологии

При проектировании и строительстве метрополитена столица применяет самые современные технологии, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

В числе таких инновацией мэр назвал виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций и информационное моделирование для виртуального строительства станций. Кроме того, для прокладки двухпутных тоннелей применяются щиты-гиганты диаметром 10 метров

Также столичные метростроители используют технологию top-down — сооружение станции ярус за ярусом от самого верхнего к нижнему. С ее помощью возвели станцию «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий.

Город использует технологии подземного строительства, не имеющие аналогов в мире, отметил председатель комитета по строительству московского отделения Опоры России Олег Филиппов.

В пример он привел специальные транспортные опорно-путевые плиты на вибропружинах. Их использование позволяет практически полностью нейтрализовать вибрационные воздействия на здания, которые находятся на поверхности, заявил Филиппов.

Независимый экономист Андрей Бархота указал на существенное технологическое превосходство новых станций Московского метрополитена. Он обратил внимание на серьезное снижение диапазона вибраций.

«Вы не только не ощущаете соприкосновение колес с рельсами, но и есть ощущение, что движение происходит по идеально ровному тоннелю», - подчеркнул эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что станцию метро «Достоевская» Кольцевой линии построят закрытым способом. Для этого возведены шахтные стволы, через которые доставят оборудование и строительные бригады.

