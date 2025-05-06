Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова
Строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова в Москве завершится в июне текущего года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что в 11-этажном здании расположатся зоны комфортного обслуживания посетителей, работающие по принципу МФЦ. Также будут оборудованы кабинеты медосмотра, комнаты для приёма посетителей и помещения для документации, предусмотрены «конференц-, актовый, спортивный и тренажёрный залы».
Кроме того, здание будет адаптировано под нужды маломобильных граждан. Для них предусмотрены лифты и специальные санузлы, а также достаточно просторные кабинеты.
«Единый пункт призыва за сутки может принять 2,5 тысячи человек... Двухуровневый крытый переход свяжет новое здание с Единым пунктом призыва города Москвы», - подчеркнул градоначальник.
Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве признал совершившего поджог военкомата крановщика виновным по пяти статьям УК РФ, в том числе в госизмене и терроризме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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