Собянин рассказал о создании в Москве нового каркаса стационарной медпомощи

По его словам амбициозную задачу по созданию в Москве новый каркас стационарной помощи столичные поставили перед собой несколько лет назад. Она подразумевает не только строительство новых, но и полное обновление существующих больничных корпусов, чтобы и они соответствовали самым современным стандартам.

В рамках реализации данной программы с 2020 года в столице были приведены в порядок более 80 стационарных корпусов, в настоящее время сейчас работы идут на 15 объектах. При этом преображаются не только сами здания, но и пространства вокруг них, которые становятся качественными общественными пространствами для врачей и пациентов.

Градоначальник отметил, что в Городской клинической больнице имени Буянова выполняется комплекс работ по обновлению главного 12-этажного лечебного корпуса на Бакинской улице. Проект предусматривает оборудование нового вентилируемого фасада, замену окон и ремонт кровли.

На первом этаже будут обустроены несколько дополнительных входов, комфортная зона ожидания, аптека, магазин и уютное кафе. В рамках благоустройства территории появятся сухой ручей с влаголюбивыми растениями и уютные зоны отдыха рядом с пешеходными дорожками.

В МКНЦ имени Логинова на шоссе Энтузиастов, который является одним из пяти якорных онкологических стационаров Москвы, идёт реконструкция сразу трёх корпусов с полувековой историей. Работы в двух лечебных и лабораторном корпусах планируется завершить в 2027 году. В результате будет полностью переосмыслена организация лечебного пространства, так как обновленные отделения проектируются по принципу бесшовной логистики. Это позволит сделать путь пациента от первой консультации до диагностики и лечения максимально коротким и понятным. При этом интерьеры медучреждения будут выполнены в спокойной и светлой гамме, с использованием натуральных материалов.

Собянин также рассказал о проекте благоустройства территории Больницы имени С.И. Спасокукоцкогона севере столицы. В него вошли уютный скверик с фонтаном, тропа здоровья, специальные спортивные тренажеры для реабилитации, пространства для отдыха со скамейками и перголами.

«Москва создает не только мощный медицинский каркас стационарной помощи, но и полноценную исцеляющую среду, где забота о человеке продумана до мельчайших деталей. От высокотехнологичных операционных и умной цифровой логистики до уютных домашних интерьеров и озелененных пространств», - написал градоначальник.

