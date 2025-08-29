Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Правительство Москвы внедрило новый стандарт медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях для борьбы с инфарктом миокарда и инсультом, он предусматривает эффективную систему маршрутизации, закупку современного оборудования, использование передовых методов диагностики и лечения, комплексную реабилитацию и профилактику, обеспечение бесплатными лекарствами. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр в ходе заседания президиума правительства представила доклад об улучшении качества оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить работу в части повышения эффективности профилактики и лечения сосудистых катастроф.

Качественную и своевременную помощь при лечении таких состояний обеспечивают многопрофильные стационары, равномерно расположенные на территории Москвы. Также в городе действуют единые инфарктная (19 стационаров) и инсультная (13 для взрослых, один для детей) сети. Количество спасенных пациентов с инфарктом миокарда выросло более чем вдвое, смертность от инсульта стала ниже на 15 процентов, инвалидизация — на 35 процентов.

Эффективная маршрутизация больных обеспечивается во многом за счет цифровых сервисов. Диспетчеры скорой помощи онлайн получают данные о наличии свободных операционных и коек нейро- или кардиореанимации, бригады скорой помощи доставляют пациента в ближайший стационар. Здесь медперсонал заранее получает необходимую информацию о больном, в том числе результаты осмотра и предварительный диагноз, может изучить анамнез, подготовить операционную и оборудование, и собрать профильных специалистов. Еще в 2010 году от момента прибытия скорой на вызов до экстренной операции могло пройти до нескольких часов, сейчас - в среднем не больше 40 минут.

Новый стандарт экстренной медпомощи в Москве начали формировать почти три года назад. Он основан на эффективных технологиях организации экстренной помощи, новых логистических решениях, сплоченной высококвалифицированной команде. Планировка приемных отделений и расположение служб позволяют минимизировать время до начала оказания помощи. Для этого применяется цифровой помощник «Триаж», распределяющий потоки пациентов в зависимости от приоритетности помощи. Стандарт предполагает работу по принципу «врач — к пациенту» и комфортные условия для близких больных.

В 2023–2025 годах в Москве запустили флагманские центры на базе ведущих больниц: городской клинической больницы им. В.В. Вересаева, ГКБ № 15 им.О.М. Филатова, Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и ГКБ им. В.М. Буянова. Также по новому стандарту экстренной помощи работают приемные отделения взрослых многопрофильных стационаров. Учреждения оснащены новейшим оборудованием, обеспечивают максимально быстрые и качественные диагностику и лечение.

