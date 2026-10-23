Собянин рассказал о школе будущего в Пресненском районе Москвы
В Москве строится и проектируется уже 11 «школ будущего». Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках программы «Моя школа» в городе идёт реконструкция существующих школ, по итогам которой в них появляется современная образовательная среда. Однако некоторые школьные здания невозможно перестроить под новые стандарты. В этой связи принято решение начали возводить новые уникальные пространства для обучения детей.
Мэр отметил, что всего в городе появится 15 «школ будущего». Это будут настоящие города детства со своими площадями и улицами, зонами для занятий спортом и отдыха. В этих образовательных учреждениях разместят научно‑лабораторные, спортивно‑оздоровительные и творческо‑проектные профильные центры. Благодаря этому ученики смогут реализовать индивидуальные образовательные траектории в соответствии со своими интересами.
Градоначальник указал, что одну из таких «школ будущего» возводят в Пресненском районе на улице Климашкина — в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. В ней создадут комфортную и безопасную инфраструктуру для 675 школьников 1-11-х классов, включая безбарьерную среду для детей с особенностями здоровья.
Площадь четырехэтажного здания составит 13 тысяч квадратных метров. Помимо учебных кабинетов в школе будут лабораторно-исследовательский комплекс для проведения практических занятий по естественным наукам, мастерская по обработке дерева и металла, творческая мастерская для занятий изобразительным искусством и музыкой, кабинет кулинарии и домоводства. Также предусмотрены многофункциональное многосветное пространство для конференций и мероприятий, медиатека, зоны отдыха, два спортивных зала, медицинские кабинеты.
Глава Москвы рассказал, что школа возводится по индивидуальному проекту в футуристическом стиле. На боковых фасадах разместят декоративные элементы в виде лепестков, их будут подсвечивать гобо-проекторы, которые создадут в темноте эффект живых цветов. Территорию сделают максимально удобной для детей. Обустроят велостоянку и дорожки, установят малые архитектурные формы и арт-объекты, высадят деревья и кустарники.
«По сути дела, школы будущего с новым наполнением, с новой архитектурой, с новыми возможностями для детей. Я надеюсь, что через какое-то время такие школы будут обычным московским стандартом. Одна из таких школ здесь, на Пресне», - подчеркнул Собянин.
Он также добавил, что в настоящее время специалисты возводят конструкции второго этажа. Школа в активной стройке и будет закончена к сентябрю следующего года.
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