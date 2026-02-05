Собянин рассказал о результатах трех лет работы кластера «Ломоносов»

Кластер «Ломоносов» - флагманская площадка инновационного научно‑технического центра МГУ «Воробьевы горы», современное пространство для исследований и технологического бизнеса - был открыт три года назад. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадка находится под управлением правительства столицы, ее оператором выступает Московский инновационный кластер. В «Ломоносове» действуют лаборатории, конструкторские бюро, испытательные центры, офисы 78 компаний-резидентов, где трудятся более 2 тысяч ученых и специалистов. Резиденты за три года вложили в исследования и разработки более 7,5 млрд рублей, зарегистрировали права на 214 объектов интеллектуальной собственности.

«Ломоносов» предлагает резидентам уникальную инфраструктуру: лаборатории, коворкинги, центр коллективного пользования, им также доступны серьезные налоговые льготы: освобождение от налога на прибыль и налога на имущество на 10 лет, от НДС, низкие тарифы страховых взносов. Компании также могут воспользоваться поддержкой Московского инновационного кластерана платформе i.moscow: например, получить гранты на оборудование, патентование и пилотирование, пройти образовательные программы.

За три года в кластере прошло более тысячи мероприятий, которые посетили свыше 270 тысяч человек. «Ломоносов» активно развивает творческий потенциал молодежи. С сентября прошлого года студенты столичных вузов могут проходить стажировки в компаниях-резидентах. Опыт площадки заслуживает тиражирования и поддержки, поэтому столичные власти проектируют два новых кластера общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Они расположатся поблизости в технологической долине МГУ.

Собянин разссказал о некоторых перспективных разработках резидентов «Ломоносова». Так, компания «Новый космос» создает спутник «Окулус», способный делать сверхчеткие снимки Земли с разрешением 0,5 метра, и завершает испытания радиолокатора для беспилотных устройств, который сможет работать круглосуточно в любых погодных условиях. АНО «Центр Развития Квантовых Технологий», созданная на базе Центра квантовых технологий физического факультета МГУ, занимается развитием Межуниверситетской квантовой сети (МУКС) для защищенной передачи данных. В свою очередь, «СимургФарм» создала платформу «Симург» - первое в РФ программное обеспечение для разработки лекарств. Компания AtionSoft создает ПО по контролю качества 3D-печати для снижения количества брака.

Кроме того, «ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН» разрабатывает накопители энергии-источники бесперебойного питания на базе суперконденсаторов для промышленного и IT-оборудования. ООО «Завод Аэролайф» выпускает системы очистки и обеззараживания воздуха, которые обеспечивают стерильность в больницах и на предприятиях по выпуску лекарств. При этом компания «Автономика» выпускает «Пиксель» — первый в стране автономный экологичный робот-уборщик на электрической тяге с многосенсорной системой безопасности и компьютерным зрением.

Собянин подчеркнул, что кластер «Ломоносов» доказал свою эффективность и стал ключевой площадкой для создания передовых технологий, обеспечив рост инвестиций, количества разработок и выручки резидентов.

