Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве природно-исторического парка «Москворецкий».

В Москве открылись новые речные причалы «Береговой» и «Парк Фили»

По словам градоначальника, в рамках проекта в единую прогулочную зону будут объединены набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также Большого и Малого Строгинских затонов. На территории прогулочной зоны обновят детские и спортивные площадки, установят дополнительное освещение и обновят покрытие дорожек. Все новшества обязуются вписать в заповедную природную среду.

Около поисково-спасательной станцией «Кировская» будет оборудована волейбольная площадка. В других частях парка разместят воркаут-зоны, площадки с многофункциональными рамами, места для игры в стритбол и волейбол, столы для настольного тенниса и шахмат. Также планируется привести в порядок три пляжа. Там установят лежаки, раздевалки и столики с лавочками. У другого входа в парк, который находится рядом с остановкой «Памятник героям войны», обновят зону у мемориальной стены. Самые популярные народные тропы облагородят.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/blogsobyanin
ТЕГИ:ПриродаСергей СобянинМоскваПарки

Горячие новости

Все новости

партнеры