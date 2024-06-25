Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве природно-исторического парка «Москворецкий».
По словам градоначальника, в рамках проекта в единую прогулочную зону будут объединены набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также Большого и Малого Строгинских затонов. На территории прогулочной зоны обновят детские и спортивные площадки, установят дополнительное освещение и обновят покрытие дорожек. Все новшества обязуются вписать в заповедную природную среду.
Около поисково-спасательной станцией «Кировская» будет оборудована волейбольная площадка. В других частях парка разместят воркаут-зоны, площадки с многофункциональными рамами, места для игры в стритбол и волейбол, столы для настольного тенниса и шахмат. Также планируется привести в порядок три пляжа. Там установят лежаки, раздевалки и столики с лавочками. У другого входа в парк, который находится рядом с остановкой «Памятник героям войны», обновят зону у мемориальной стены. Самые популярные народные тропы облагородят.
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